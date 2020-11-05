Депутат-единоросс МО "Смольнинское" отказался заседать в офисе "Яблока"

Местный совет МО "Смольнинское" вечером 4 ноября не смог попасть в здание муниципалитета и перенес свое плановое заседание в офис петербургского отделения партии "Яблоко" на улице Шпалерной

- На одном из прошлых заседаний, когда стало понятно, что нас могут начать не пускать [в здание муниципалитета], мы приняли решение, что мы можем собираться по адресу Шпалерная, 13, - сообщил ЗАКС.Ру местный депутат Никита Юферев.

В заседании приняли участие 11 мундепов. При этом явившийся к муниципалитету представитель "Единой России" Алексей Шавлов, по словам Юферева, отказался ехать в штаб "Яблока".

Депутаты приняли положения об оплате труда в совете и местной администрации. Кроме того, был утвержден текст обращения на имя губернатора Александра Беглова и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова с просьбой отложить на год реформу принципа формирования муниципальных бюджетов. Местный совет МО "Смольнинское" считает, что за год необходимо провести полноценное обсуждение предлагаемых изменений с участием представителей органов местного самоуправления.

Напомним, вечером 4 ноября 12 депутатов МО "Смольнинское" не смогли попасть в здание муниципалитета, чтобы провести там свое заседание. Они полтора часа пытались достучаться до вахера, но двери им так никто и не открыл.

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