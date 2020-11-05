Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

12:26

Депутат-единоросс МО "Смольнинское" отказался заседать в офисе "Яблока"

фото ЗакС политика Депутат-единоросс МО "Смольнинское" отказался заседать в офисе "Яблока"

Местный совет МО "Смольнинское" вечером 4 ноября не смог попасть в здание муниципалитета и перенес свое плановое заседание в офис петербургского отделения партии "Яблоко" на улице Шпалерной

- На одном из прошлых заседаний, когда стало понятно, что нас могут начать не пускать [в здание муниципалитета], мы приняли решение, что мы можем собираться по адресу Шпалерная, 13, - сообщил ЗАКС.Ру местный депутат Никита Юферев.

В заседании приняли участие 11 мундепов. При этом явившийся к муниципалитету представитель "Единой России" Алексей Шавлов, по словам Юферева, отказался ехать в штаб "Яблока".

Депутаты приняли положения об оплате труда в совете и местной администрации. Кроме того, был утвержден текст обращения на имя губернатора Александра Беглова и спикера ЗакСа Вячеслава Макарова с просьбой отложить на год реформу принципа формирования муниципальных бюджетов. Местный совет МО "Смольнинское" считает, что за год необходимо провести полноценное обсуждение предлагаемых изменений с участием представителей органов местного самоуправления.

Напомним, вечером 4 ноября 12 депутатов МО "Смольнинское" не смогли попасть в здание муниципалитета, чтобы провести там свое заседание. Они полтора часа пытались достучаться до вахера, но двери им так никто и не открыл.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:07 Отправленному в психиатрическую клинику активисту Меркулову продлили арест

19:46 Милонов увидел пользу для России в избрании трансгендера сенатором США

19:14 Петербургским школьникам позволят учиться по "смешанной" модели

19:11 Горизбирком выделил стулья и кресла 320 тысяч рублей

18:58 В Смольном отреагировали на информацию о возможном ужесточении "антивирусных" мер

18:35 Петербург сохранит объем ремонтных работ на теплосетях в 2021 году

18:31 Со счетов матери экс-координатора краснодарской "Открытки" сняли арест

17:59 Зюганов выступил против неприкосновенности для бывших президентов

17:49 Глава Новгородской области Никитин стал "начальником" реготделения "Единой России"

17:45 Предстоящая зима видится петербургским синоптикам теплой, но холоднее предыдущей

17:27 Суд запретил какие-либо строительные работы у ВНИИБ

17:16 Невзирая на COVID-19, петербургские родители выбрали очный формат обучения для своих детей

16:56 В Смольном представили план оптимизации работы ГУПов

16:56 Муниципал: В МО "Балканский" меняют детали детских качелей после вмешательства прокуратуры

16:46 Глава Коми Уйба возглавил правительство республики

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru