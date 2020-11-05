"Сбер" хочет побеседовать с администрацией президента о покупке Lenta.ru и Газета.ru

"Сбер" намерен пообщаться с представителями администрации президента о возможности приобретения новостных порталов Lenta.ru и Газета.ru, делится РБК.

Компания хочет обсудить варианты сделок, поскольку на сегодняшний день действующее законодательство запрещает банку владеть интернет-СМИ. 43,5% акций Сбербанка принадлежат юридическим лицам, являющимся нерезидентами России, указывает РБК. Согласно закону "О СМИ", иностранные граждане не имеют права владеть более 20% в компании-учредителе любого российского СМИ.

В конце октября "Сбер" консолидировал 100% Rambler и выкупил у бизнесмена Александра Мамута 45% доли в компании Rambler Group. Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку.