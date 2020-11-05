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13:35

Хабаровчанина арестовали на 20 суток за участие в протестах в поддержку Фургала

фото ЗакС политика Хабаровчанина арестовали на 20 суток за участие в протестах в поддержку Фургала

Хабаровский суд отправил на 20-суточный административный арест активиста Андрея Дуденка, посещавшего протесты в поддержку бывшего краевого главы Сергея Фургала, передает "ОВД-Инфо".

Мужчину признали виновным по статье о повторном нарушении правил участия в акции (часть 8 статьи 20.2 КоАП). 

Дуденка задержали вечером 4 ноября сотрудники ГИБДД, оформив протокол по обозначенной статье. В ОВД он провел оставшееся время, ожидая суда.

Сегодня в Хабаровске суды должны рассмотреть дела ещё трёх активистов, участвовавших в протестах - Станислава Зимина, Николая Зодчего и местного журналиста по имени Антон. 

Ранее жители города впервые за 116 дней акций не вышли на улицы поддержать Фургала.

Сергея Фургала подозревают в организации убийств и покушении на убийство бизнесменов в Хабаровском крае в 2004-2005 годах. 

С момента ареста бывшего управленца - 10 июля - хабаровчане ежедневно выходили на акции в его поддержку. Аналогичные мероприятия проходили также по всей стране.

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