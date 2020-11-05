На первый этап строительства ВСД выделили 1 млрд рублей из федерального бюджета

К первому этапу строительства шестиполосного Восточного скоростного диаметра, призванного соединить Кировский район и Кудрово, привлекли 1 млрд из федерального бюджета, о чем сообщила пресс-служба Смольного. Деньги пойдут на подготовку и возведение участка на пересечении Кубинской улицы и Витебского проспекта, где ВСД будет смыкаться с ЗСД. Здесь, среди прочего, построят новую транспортную развязку.

"Мы приступаем к реализации этого проекта совместно с банком ВТБ", - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Всего новых развязок ожидается одиннадцать, а длина трассы составит 27,4 км. Пандемия отсрочила старт работ, и теперь, по последним оценкам, Восточный скоростной диаметр сможет начать функционировать на рубеже 2024-2025 годов. Всего для этого потребуется 170 млрд рублей. О парламентских спорах вокруг бюджетного финансирования ВСД на фоне пандемии читайте в материале ЗАКС.Ру.

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