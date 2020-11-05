Смольный готовится сделать платную парковку на улице Рубинштейна

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры подготовил изменения в распоряжение о платных парковках в Петербурге. Документ 5 ноября опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы.

Ведомство предлагает внести улицу Рубинштейна в список улиц города, где используется платная парковка. Речь идет обо всей улице от Невского до Загородного проспекта и улицы Ломоносова. Всего планируется сделать 104 парковочных места, для инвалидов - 11, следует из документа. Там же отмечается, что работать новые правила для улицы Рубинштейна должны с 7 декабря 2020 года.

Ранее жители улицы неоднократно жаловались на ее автомобильную загруженность. Администрация города решила ограничить движение по улице Рубинштейна в ночное время в выходные и праздничные дни. Новые правила действуют с 20 октября, но запрет соблюдали не все водители. Администрация города и правоохранительные органы обещали, что станут внимательнее следить за выполнением новых ПДД на улице Рубинштейна.

UPD 19:30 часов: Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал новую версию документа, в которой дата начала работы платной парковки на Рубинштейна изменена с 1 декабря на 7 декабря.

София Саттарова