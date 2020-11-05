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14:35

Петербургский мундеп рассказал о блокировке счетов из-за штрафа за первомайскую акцию

фото ЗакС политика Петербургский мундеп рассказал о блокировке счетов из-за штрафа за первомайскую акцию

Депутат МО "Гражданка" (Калининский район Петербурга) Вадим Сафонов написал открытое письмо главному петербургскому судебному приставу Анне Лашковой, возмутившись блокировкой своих банковских счетов без предупреждения.

Муниципала задержали во время разгона первомайского шествия демократов по Невскому проспекту в 2019 году. Позже Невский районный суд оштрафовал его на 20 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 5 ст. 20.2 КоАП). Самостоятельно Сафонов эту сумму не оплатил. Он рассказал ЗАКС.Ру, что даже не поехал получать судебное решение и не знал реквизиты, на которые необходимо перечислить штраф.

В своем открытом письме он написал, что 23 октября 2020 года в рамках исполнительного производство с одного из его счетов было списано 20 тысяч рублей. Депутат отметил, что никакого предварительного уведомления он не получал.

- В нормальном ситуации пристав звонит сам, предлагает решить вопрос добровольно. Со мною никто не связывался, - прокомментировал ЗАКС.Ру Сафонов.

В дальнейшем, указал мундеп в своем письме, судебный исполнитель Ксения Урусова выдала предписания на списание денег с еще четырех еще счетов. Всего было списано порядка 40 тысяч рублей. По словам Сафонова, на некоторых счетах денег оказалось недостаточно и их просто заблокировали.

"Я не могу расценивать это иначе, как проявление враждебности к гражданам России, прямой вызов, с целью запугивания, создания ощущения беззащитности перед произволом лиц, получивших возможность оказать влияние на окружающих. По сути дела, речь идёт о прямом политическом давлении и попытке меня запугать. Я требую прекращения беззаконных действий и отмены всех излишне выданных предписаний. Я требую немедленного возврата денежных средств, избыточно истребованных судебным приставом-исполнителем К.С. Урусовой", - написал Сафонов в открытом письме. 

Депутат рассказал ЗАКС.Ру, что несколько дней пытался дозвониться до Урусовой и только в один день, 3 ноября, ему это удалось.

- Она мне на Коране поклялась, что послала предупреждения на возвраты, что она якобы вернула одну [списанную] сумму. Но сегодня у меня счета все заблокированы, - сообщил Сафонов.

Депутат добавил, что надеется на огласку от своего открытого письма.

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