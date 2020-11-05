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14:46

Болельщика "Зенита" оштрафовали за нахождение на стадионе без маски

фото ЗакС политика Болельщика "Зенита" оштрафовали за нахождение на стадионе без маски

Петроградский райсуд Петербурга решил оштрафовать футбольного болельщика Михаила Крестьянинова за нахождение на матче без средств индивидуальной защиты, оповестила пресс-служба объединенных городских судов.

Речь идет о матче "Зенит" - "Брюгге", который прошёл ещё 20 октября на "Газпром Арене". Крестьянинов наблюдал игру из сектора В105, не имея на себе маски.

Мужчина на судебный процесс по своему делу не явился. В итоге ему назначили штраф в размере 4 тысяч рублей.

Добавим также, в обозначенный день "Зенит" уступил "Брюгге" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча окончилась со счетом 2:1.

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