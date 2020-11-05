Болельщика "Зенита" оштрафовали за нахождение на стадионе без маски

Петроградский райсуд Петербурга решил оштрафовать футбольного болельщика Михаила Крестьянинова за нахождение на матче без средств индивидуальной защиты, оповестила пресс-служба объединенных городских судов.

Речь идет о матче "Зенит" - "Брюгге", который прошёл ещё 20 октября на "Газпром Арене". Крестьянинов наблюдал игру из сектора В105, не имея на себе маски.

Мужчина на судебный процесс по своему делу не явился. В итоге ему назначили штраф в размере 4 тысяч рублей.

Добавим также, в обозначенный день "Зенит" уступил "Брюгге" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча окончилась со счетом 2:1.