Дмитриева считает безосновательным повышение платы за проезд в 2021 году

Депутат петербургского парламента Оксана Дмитриева поставила под сомнение экономическое обоснование роста цен на проезд в общественном транспорте, который анонсировало городское правительство. В частности, она не согласна с тезисом, что в предстоящем году пассажиропоток обещает быть менее интенсивным.

"Наоборот, он будет больше, ситуация с коронавирусом нормализуется, поведение пассажиров вернется к докризисному уровню, плюс к этому нужно учитывать так называемый "отложенный спрос" , в том числе и туристический, который может возникнуть. Люди год сидели в ситуации, близкой к самоизоляции, у них накопилось множество различных дел", - парирует политик предлагаемый общественности аргумент.

Кроме того, ее не убеждает тот довод чиновников, что при декларируемом падении спроса почему-то должны возрасти материальные затраты. Это, по мнению Дмитриевой, как минимум нелогично и нерационально. Наконец, резюмируя ситуацию с тарифами, она пришла к умозаключению, что повышение цен сделает наземный транспорт еще менее востребованным. А это, в свою очередь заставит перевозиков вновь "задирать" цены, чтобы окупить собственную деятельность.

"Очевидно, что при таких "дутых" основаниях повышение тарифов не даст ожидаемого положительного экономического эффекта. Зато негативный социальный эффект, бесспорно, обеспечит. Я убеждена – нет никаких реальных оснований ни для увеличения субсидий, ни для увеличения тарифов", - заключила депутат.

Напомним, что с января 2021 года стоимость проезда в социальном транспорте не поменяется только для пенсионеров. Наиболее заметно подорожает разовый билет в наземном транспорте или жетон в метро: и тот, и другой подорожают на пять рублей.

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