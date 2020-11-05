Гудков: Так не бывает, чтобы всем беззаконие, а Путину – закон

Новый законопроект единороссов, внесенный сенатором Андреем Клишасом и дающий бывшим президентам свободу от административного и уголовного преследования даже после истечения полномочий, прокомментировал оппоцизионный политик Дмитрий Гудков. По его мнению, принятие инициативы приведет к тому, что глава государства в отставке де-факто сможет перестать соблюдать правовые нормы. Однако, Гудков отмечает при этом наивность авторов инициативы, не понимающих или не желающих понимать, насколько недолговечными могут оказаться плоды их законотворчества.

"Все же просто. Ты не воруешь – тебя не сажают. Ты не диктатор – в стране нет политических заключенных. А если ты сам уничтожил суды и закон, то готовься к тому, что все твои принятые в Думе гарантии не стоят бумаги, на которой они написаны. Так не бывает, чтобы всем беззаконие, а Путину – закон. Уверен, что и у него еще будет время в этом убедиться", - рассудил Гудков в своем Facebook.

По мнению политика, неприкосновенность как таковая дается не буквой закона, а следованием его духу в целом, чего Гудков в России наблюдает все меньше.