Силовики обыскивают офис ФБК из-за дела Жданова о неисполнении решения суда

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов стал фигурантом дела о неисполнении решения суда, информирует ТАСС. В связи с этим в столичном офисе организации и проводятся следственные мероприятия.

На сей раз, судя по всему, речь идёт о задолженности соратника Навального перед бизнесменом Евгением Пригожиным в размере 29 млн рублей из-за разбирательства по делу о "Московском школьнике".

Жданов, напомним, уже является участником судопроизводства, возбужденного в рамках части 2 статьи 315 УК РФ из-за его отказа удалять фильм-расследование ФБК "Он вам не Димон".

Ранее в ходе очередного судебного заседания сторона обвинения потребовала лишь его права в течение трех лет занимать руководящие должности, в том числе в политических партиях, коммерческих и некоммерческих организациях.

Рассматривающая дело Жданова судья уверена, что он может удалить скандально известный ролик из YouTube, однако на деле единственный, кто обладает правом доступа к аккаунту на хостинге, это Алексей Навальный. Последний неоднократно озвучивал данную информацию на предыдущих заседаниях.

В изыскании ФБК утверждалось, что российский экс-премьер якобы получал взятку от одного из богатейших бизнесменов Алишера Усманова. Суд предыдущей инстанции постановил, что данная информация не является достоверной, и потребовал удалить расследование, что, впрочем, Навальный делать не собирается.