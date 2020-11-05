В Смольном представили план оптимизации работы ГУПов

В здании петербургского правительства губернатору Александру Беглову представили "дорожную карту" реорганизации государственных унитарных предприятий (ГУП), сообщает пресс-служба Смольного. Главная цель проекта - увеличить эффективность расходования бюджетных денег.

"Необходимо меньшим количеством исполнителей прийти к лучшему качеству, а высвобождаемые в бюджете средства направить на развитие Петербурга", - считает Беглов, который остался доволен кропотливой, на его взгляд, работой подчиненных.

Среди прочего, члены рабочей группы, в том числе петербургские антимонопольщики, продумали механизмы акционирования тех или иных ГУПов. Как и сокращение персонала, это должно будет в идеале "разгрузить" казну. Оптимизация работы ГУПов проходит в рамках соответствующей федеральной программы, исполнить которую регионы должны до 2025 года.

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