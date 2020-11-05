Невзирая на COVID-19, петербургские родители выбрали очный формат обучения для своих детей

Свыше 104 тысяч человек поучаствовали в голосовании за предпочитаемый формат обучения в петербургских школах: опрос проводился на странице вице-губернатора Ирины Потехиной во "ВКонтакте".

У родителей школьников поинтересовались, желают ли они, чтобы их дети продолжали и дальше посещать учебные заведения или же получали знания дистанционно, и большинство - 75% (78 тысяч граждан) - выступили за очное обучение. За удалёнку высказались лишь 25% (26 тысяч человек).

"Интерфакс" сообщает, что в комитете по образованию Петербурга планируют определиться с форматом обучения в ближайшее время.

Ранее, напомним, школьникам пролонгировали каникулы до 9 ноября.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.