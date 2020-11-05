Глава Новгородской области Никитин стал "начальником" реготделения "Единой России"

Губернатора Новгородской области Андрея Никитина избрали руководителем регионального отделения "Единой России": назначение произошло в ходе XXXIII региональной конференции партии, уведомляет пресс-служба регионального отделения ЕдРа.

Единственным соперником Никитина стал глава Крестецкого района Сергей Яковлев, который уже имеет пост первого заместителя секретаря в новгородской ветви ЕР.

В ходе тайного голосования кандидатуру Яковлева поддержали лишь два единоросса, тогда как Никитина - 55 соратников по партии.

Напомним, Андрей Никитин является членом ЕР с марта текущего года. С этого же времени он был первым секретарем новгородского реготделения.

На прошедших в 2017 году выборах управленец шёл от "лица" правящей партии, но на деле её членом не был.