Суд запретил какие-либо строительные работы у ВНИИБ

Куйбышевский районный суд 5 ноября решил приостановить действие разрешения на строительство на земельном участке, где расположен бывший Всесоюзный НИИ целлюлозно-бумажной промышленности, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Там же уточняется, что решение принято по просьбе Ярославы Дудниковой в рамках дела по ее иску к Службе Государственного строительного надзора и экспертизы.

Ведомство выдало разрешение на строительство на участке ВНИИБ и снос существующего здания. Дудникова считает, что документ выдан с нарушением требований градостроительного законодательства и законодательства об охране объектов культурного наследия. Также истица полагает, что разрешение на строительство нарушает права на безопасность и благоприятную окружающую среду, сохранение объектов культурного наследия. Пресс-служба сообщила, что Дудникова указала на возможность снова здания ВНИИБ и его безвозвратную потерю, пока будет идти судебное разбирательство. На основании этого она требовала запретить какие-либо строительные работы на участке до принятия судом решения.

Ранее у ВНИИБ неоднократно проходил народный сход, где люди требовали спасити от снова здание сталинских времен. Одна из таких акций прошла 4 ноября.