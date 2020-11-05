Со счетов матери экс-координатора краснодарской "Открытки" сняли арест

Постфактум проведенной Следственным комитетом проверки был прекращён арест свыше 4 млн рублей, "замороженных" на счетах матери экс-координатора "Открытой России" в Краснодаре Яны Антоновой Зои Шипиловой, поделился с "МБХ медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

"После проверки, инициированной по поданному нами в конце мая текущего года ходатайству на имя генерала СК Рустама Габдулина о снятии наложенного по „делу ФБК" ареста с денежных средств 68-летней краснодарской пенсионерки Зои Шипиловой, арест с денег в сумме более четырех миллионов рублей прекращен", - уточнил правозащитник.

Просьба снять арест со счетов пенсионерки была обоснована тем, что имеющиеся у неё средства, которые как раз и были арестованы, - это её накопления за годы работы на семейной пасеке в Краснодарском крае, которые никакого отношения к деятельности ФБК не имеют.

"Летом СК инициировал проверку изложенных в ходатайстве фактов, в ходе которой в Краснодаре были опрошены Зоя Николаевна и ее супруг, проверены все представленные нами документы. Результат вполне логичен — арест с денежных средств прекращен, поскольку ни Зоя Шипилова, ни ее деньги и рядом не стояли с ФБК", - резюмировал Прянишников.

Арест на счета Шипиловой был наложен в октябре 2019 года. Тогда к Антоновой нагрянули с обыском силовики в рамках дела об "отмывании денег" ныне упраздненного Фонда борьбы с коррупцией.