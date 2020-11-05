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18:58

В Смольном отреагировали на информацию о возможном ужесточении "антивирусных" мер

фото ЗакС политика В Смольном отреагировали на информацию о возможном ужесточении "антивирусных" мер

На сегодняшний день речи о том, чтобы вводить более "суровые" меры по борьбе с распространением коронавируса в городе на Неве, не идёт, но различные варианты развития событий в Смольном всё же прорабатываются, делится "Петербургский дневник", ссылаясь на полученную от аппарата вице-губернатора Олега Эргашева информацию.

Ранее сегодня, напомним, в Смольном не исключили, что на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Северной столице власти могут возвратить "весенние" ограничения, а именно - обязательную самоизоляцию для пожилых и перевод сотрудников предприятий на удалёнку.

В то же время, делится "Мойка78" со ссылкой на аппарат вице-губернатора Евгения Елина, в администрации Петербурга примут решения "с учётом социальных и экономических последствий". В числе предполагаемых мер указаны те же параметры.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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