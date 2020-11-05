Петербургским школьникам позволят учиться по "смешанной" модели

После окончания осенних каникул, а именно с 9 ноября петербургским школьникам предоставят право выбирать, в каком формате им удобнее учиться - из дома или за партой. Причем, как сообщила вице-губернатор Ирина Потехина, свои предпочтения можно будет время от времени менять.

"Любой ребенок по решению родителей может быть переведен на смешанную форму обучения. То есть он может остаться дома и заниматься дистанционно. А может через какое-то время вернуться в класс и заниматься очно", - написала чиновница на своей странице "ВКонтакте".

На такое решение частично повлиял опрос общественного мнения, проведенный на ее странице. Четверть проголосовавших родителей хочет видеть детей обучащимися на дому.

"И у первой, и у второй группы есть свои серьезные аргументы. Наша задача - в сегодняшних непростых условиях предоставить возможность учиться всем", - рассудила Потехина.

Для того, чтобы тот или иной школьник мог заниматься по смешанной модели, его семья должна оформить и подать специальное заявление.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.