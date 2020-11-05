Милонов увидел пользу для России в избрании трансгендера сенатором США

Успех американского трансгендера Сары Макбрайд на выборах в Сенат можно расценивать как полезный для России прецедент, считает петербургский депутат из Государственной думы Виталий Милонов. В его логике, российская политика и российское общество на этом фоне будут выглядеть еще более презентабельно и адекватно.

"Поскольку Америка является нашим конкурентом, это решение должно радовать нас. Чем больше будет трансгендерных американцев в армии, в разведке, в американских корпорациях, тем легче будет конкурировать с обществом, которое откатывается от ценностей правильных к ценностям ложным", - рассудил единоросс в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Милонова поражает то, что политик может выстроить свою программу исключительно вокруг "вопроса проблем в своих трусах". Для него это - свидетельство запущенного заболевания, касающегося всей американской нации в целом, которая, по его словам, "подсела на ганджубас". В свою очередь, уверен депутат, Россия застрахована от появления на высокой политической трибуне людей с подобным бэкграундом.

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