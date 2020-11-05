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5 ноября, 20:07

Отправленному в психиатрическую клинику активисту Меркулову продлили арест

фото ЗакС политика Отправленному в психиатрическую клинику активисту Меркулову продлили арест

Суд в Петербурге продлил до 6 декабря арест активисту Александру Меркулову, которого преследуют по уголовному делу об оправдании терроризма в соцсетях и который в настоящее время пребывает в стенах психиатрической больницы.

"Рассматривала судья Сергеева, которая его закрывала и выносила решение о том, что обыск законен. Обращает на себе внимание, что она принимала решение, набирала текст и распечатывала меньше времени, чем его оглашала. Есть предположение, что решение было уже готово", - цитирует "МБХ Медиа Северо-Запад" рассказ адвоката подследственного, Леонида Крикуна, который будет обжаловать пролонгацию ареста..

Поводом для возбуждения уголовного дела стали реплики и тексты Меркулова в сети "ВКонтакте" относительно "смертника" Михаила Жлобицкого и устроенного им теракта в здании архангельского УФСБ два года назад. Наказание по статье об оправдании терроризма варьируется от крупного штрафа (минимум - 300 тысяч рублей) до семи лет реального лишения свободы. В психбольнице, куда его отправил суд, эксперты проверят Меркулова на вменяемость. В октябре в Петербурге прошла яркая акция в его поддержку.

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