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5 ноября, 20:18

Беглов предложил увеличить дефицит бюджета Петербурга более чем на 2 млрд

фото ЗакС политика Беглов предложил увеличить дефицит бюджета Петербурга более чем на 2 млрд

Губернатор Петербурга Александр Беглов в четверг, 5 ноября, внес поправку в проект городского бюджета на 2021 год. Документ опубликован на сайте комитета финансов.

Доходную часть городской казны предложено увеличить почти на 28,2 млрд рублей до 651,6 млрд. Расходную – на 30,7 млрд. Она составит 741,3 млрд. Дефицит, таким образом вырастет до 89,6 млрд. В изначальной редакции он составлял 87,2 млрд рублей.

Расходы на строительство метрополитена в 2021 году увеличатся менее чем на 3 млрд рублей: с 7,4 до 10 млрд рублей. О том, что губернатор планирует потратить на метростроение больше, чем планировалось изначально, ранее заявил его заместитель Эдуард Батанов

В Смольном отметили и другие изменения статей расходов, которые глава города и члены правительства считают ключевыми. Это, в частности, дополнительные 604 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения и 149 млн рублей на высокотехнологичные операции на сердце для детей. Кроме того, в течение трех ближайших лет планируется направить 1,25 млрд рублей на оснащение школ предметными кабинетами. 557 млн планируется направить на отдых и оздоровление детей. 

"Дополнительные 489 млн рублей предусмотрены на оказание помощи петербуржцам в рамках социальных контрактов, на 335 млн рублей увеличиваются расходы на выплату региональных социальных доплат к пенсии. 66 млн рублей предусмотрено на выплаты ежемесячных пособий отдельным категориям инвалидов", - отметили в Смольном. 

Поправка Губернатора предусматривает увеличение на 722 млн рублей расходов на работы по сохранению объектов культурного наследия, еще 657 млн рублей – на субсидии театрам и концертным организациям. 

На поддержку бизнеса выделено еще 150 млн рублей. Эти деньги пойдут на субсидии промышленным предприятиям и сельхозпроизводителям.

Доходы планируется увеличить на 9,6 млрд за счет налога на прибыль организаций, на 8,5 млрд - за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2,7 млрд - за счет налога на доходы физических лиц. По другим статьям рост доходов ожидается ниже.

Напомним, второе чтение проекта бюджета на 2021 год в городском парламенте намечено на 18 ноября.


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