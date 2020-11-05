18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

5 ноября, 20:52

Партия Прилепина "За правду" предлагает раздавать деньги в виде безусловного дохода

фото ЗакС политика Партия Прилепина "За правду" предлагает раздавать деньги в виде безусловного дохода

Основанная писателем Захаром Прилепиным право-консервативная патриотическая партия "За правду" выступила с предложением ввести для россиян безусловный базовый месячный доход, сообщает "Интерфакс". В представлении Прилепина, каждый россиянин, работающий и неработающий, достоин получения ежемесячной выплаты от государства в размере 2,5 тысяч рублей "по факту того, что человек является гражданином страны". Предложение прозвучало именно сейчас, поскольку, считают в партии, того требуют последствия пандемии коронавируса.

Семьям с новорожденными детьми в идеальной России Прилепина должно повезти еще больше.

"Мы предлагаем ввести детский миллион - каждому новорожденному один миллион рублей на депозите государственного банка, который можно получить в 18 лет на образование, улучшение жилищных условий по модели материнского капитала", - рассказал секретарь ЦК партии Николай Новичков.

Обеспечить эти выплаты, по его словам, способен Фонд национального благосостояния.

В 2021 году партия "За правду" пойдет на выборы в Государственную думу в десятках регионов.

Фотография: Захар Прилепин / Facebook

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

4 ноября, 23:24  Объединенный путь муниципалов

2 ноября, 14:27 "Единая Россия" ищет медийно известных кандидатов в депутаты Госдумы

29 октября, 12:20 В Москве задержан ЛГБТ-журналист, намеревавшийся посоперничать с Милоновым на выборах в Госдуму

27 октября, 10:51 Горизбирком утвердил перенарезку четырех избирательных округов Петербурга

22 октября, 14:49 "Разговор есть": Дмитрия Гудкова вызвали в центр "Э" на опрос про "публикации в интернете"

20 октября, 18:21 Минюст возобновил деятельность партии "Гражданская инициатива"

15 октября, 19:23 Юрист ФБК Соболь представила программу к выборам в Госдуму

14 октября, 18:28 Памфилова считает "день тишины" перед выборами бессмысленным в эпоху соцсетей

13 октября, 16:45 Милонов о предвыборном соперничестве с геем: Это будет славная битва

13 октября, 16:03 Открытый гей намерен стать соперником Милонова на выборах


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
2:09 Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

5 ноября, 22:46 Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

5 ноября, 22:36 В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса с 9 ноября

5 ноября, 20:52 Партия Прилепина "За правду" предлагает раздавать деньги в виде безусловного дохода

5 ноября, 20:18 Беглов предложил увеличить дефицит бюджета Петербурга более чем на 2 млрд

5 ноября, 20:07 Отправленному в психиатрическую клинику активисту Меркулову продлили арест

5 ноября, 19:46 Милонов увидел пользу для России в избрании трансгендера сенатором США

5 ноября, 19:14 Петербургским школьникам позволят учиться по "смешанной" модели

5 ноября, 19:11 Горизбирком выделил стулья и кресла 320 тысяч рублей

5 ноября, 18:58 В Смольном отреагировали на информацию о возможном ужесточении "антивирусных" мер

5 ноября, 18:35 Петербург сохранит объем ремонтных работ на теплосетях в 2021 году

5 ноября, 18:31 Со счетов матери экс-координатора краснодарской "Открытки" сняли арест

5 ноября, 17:59 Зюганов выступил против неприкосновенности для бывших президентов

5 ноября, 17:49 Глава Новгородской области Никитин стал "начальником" реготделения "Единой России"

5 ноября, 17:45 Предстоящая зима видится петербургским синоптикам теплой, но холоднее предыдущей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru