Партия Прилепина "За правду" предлагает раздавать деньги в виде безусловного дохода

Основанная писателем Захаром Прилепиным право-консервативная патриотическая партия "За правду" выступила с предложением ввести для россиян безусловный базовый месячный доход, сообщает "Интерфакс". В представлении Прилепина, каждый россиянин, работающий и неработающий, достоин получения ежемесячной выплаты от государства в размере 2,5 тысяч рублей "по факту того, что человек является гражданином страны". Предложение прозвучало именно сейчас, поскольку, считают в партии, того требуют последствия пандемии коронавируса.

Семьям с новорожденными детьми в идеальной России Прилепина должно повезти еще больше.

"Мы предлагаем ввести детский миллион - каждому новорожденному один миллион рублей на депозите государственного банка, который можно получить в 18 лет на образование, улучшение жилищных условий по модели материнского капитала", - рассказал секретарь ЦК партии Николай Новичков.

Обеспечить эти выплаты, по его словам, способен Фонд национального благосостояния.

В 2021 году партия "За правду" пойдет на выборы в Государственную думу в десятках регионов.

Фотография: Захар Прилепин / Facebook