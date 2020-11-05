В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса с 9 ноября

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о введении с 9 ноября новых ограничений для предотвращения распространения коронавируса. По обновленному распоряжению, до 29 ноября в городе запрещается работа детских комнат в торговых центрах. Использоваться гражданами могут только те игровые комнаты, которые находятся в общепите и имеют площадь не более 50 кв.м.

Также с 9 ноября запрещена деятельность фуд-кортов, кроме тех, которые находятся на вокзалах, в аэропорту или АЗС. Другие заведения общественного питания все также не должны пускать к себе посетителей с 23:00 до 6:00 часов. Работать в это время общепиту можно только на вынос или доставку, если клиенты не заходят внутрь заведения.

В документе сказано, что до 29 ноября нельзя проводить массовые мероприятия более чем с 70 людьми в зданиях. Исключение сделано только для физкультурно-спортивных и культурных организаций.

Сократил губернатор и число гостей торжественной регистрации брака: вместо 30 человек, разрешено присутствовать в зале только 20 гостям. На дистанционную работу до 27 декабря должны перейти государственные организации дополнительного образования. Вместе с ними удаленно трудиться должны начать люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания и еще 30% сотрудников организаций. Список хронических заболеваний до 7 ноября должен подготовить комитет по здравоохранению. Сами органы исполнительной власти тоже переведут своих работников на дистанционный труд, уточнили в Смольном.

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