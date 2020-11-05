18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

5 ноября, 22:36

В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса с 9 ноября

фото ЗакС политика В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса с 9 ноября

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о введении с 9 ноября новых ограничений для предотвращения распространения коронавируса. По обновленному распоряжению, до 29 ноября в городе запрещается работа детских комнат в торговых центрах. Использоваться гражданами могут только те игровые комнаты, которые находятся в общепите и имеют площадь не более 50 кв.м. 

Также с 9 ноября запрещена деятельность фуд-кортов, кроме тех, которые находятся на вокзалах, в аэропорту или АЗС. Другие заведения общественного питания все также не должны пускать к себе посетителей с 23:00 до 6:00 часов. Работать в это время общепиту можно только на вынос или доставку, если клиенты не заходят внутрь заведения. 

В документе сказано, что до 29 ноября нельзя проводить массовые мероприятия более чем с 70 людьми в зданиях. Исключение сделано только для физкультурно-спортивных и культурных организаций. 

Сократил губернатор и число гостей торжественной регистрации брака: вместо 30 человек, разрешено присутствовать в зале только 20 гостям. На дистанционную работу до 27 декабря должны перейти государственные организации дополнительного образования. Вместе с ними удаленно трудиться должны начать люди старше 65 лет, имеющие хронические заболевания и еще 30% сотрудников организаций. Список хронических заболеваний до 7 ноября должен подготовить комитет по здравоохранению. Сами органы исполнительной власти тоже переведут своих работников на дистанционный труд, уточнили в Смольном.

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

5 ноября, 19:14 Петербургским школьникам позволят учиться по "смешанной" модели

5 ноября, 18:58 В Смольном отреагировали на информацию о возможном ужесточении "антивирусных" мер

5 ноября, 17:16 Невзирая на COVID-19, петербургские родители выбрали очный формат обучения для своих детей

5 ноября, 14:46 Болельщика "Зенита" оштрафовали за нахождение на стадионе без маски

5 ноября, 14:01 В Смольном думают ввести часть весенних запретов на фоне роста заболеваемости COVID-19

5 ноября, 12:42 Заражённых коронавирусом горожан будут принимать ещё две петербургские больницы

5 ноября, 11:33 В Карелии часть учеников отправят на дистанционное обучение до конца ноября

5 ноября, 10:59 Коронавирусом заразились свыше 19 тысяч россиян: в Петербурге - 1093

5 ноября, 10:21 Детскую больницу им. Филатова перепрофилировали под приём COVID-больных

5 ноября, 9:22 Собянин продлил дистанционное обучение для московских старшеклассников до 22 ноября


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
2:09 Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

5 ноября, 22:46 Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

5 ноября, 22:36 В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса с 9 ноября

5 ноября, 20:52 Партия Прилепина "За правду" предлагает раздавать деньги в виде безусловного дохода

5 ноября, 20:18 Беглов предложил увеличить дефицит бюджета Петербурга более чем на 2 млрд

5 ноября, 20:07 Отправленному в психиатрическую клинику активисту Меркулову продлили арест

5 ноября, 19:46 Милонов увидел пользу для России в избрании трансгендера сенатором США

5 ноября, 19:14 Петербургским школьникам позволят учиться по "смешанной" модели

5 ноября, 19:11 Горизбирком выделил стулья и кресла 320 тысяч рублей

5 ноября, 18:58 В Смольном отреагировали на информацию о возможном ужесточении "антивирусных" мер

5 ноября, 18:35 Петербург сохранит объем ремонтных работ на теплосетях в 2021 году

5 ноября, 18:31 Со счетов матери экс-координатора краснодарской "Открытки" сняли арест

5 ноября, 17:59 Зюганов выступил против неприкосновенности для бывших президентов

5 ноября, 17:49 Глава Новгородской области Никитин стал "начальником" реготделения "Единой России"

5 ноября, 17:45 Предстоящая зима видится петербургским синоптикам теплой, но холоднее предыдущей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru