18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

2:09

Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

фото ЗакС политика Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 5 ноября внес поправку в проект городского бюджета на 2021 год. Как и было обещано ранее, увеличиваются расходы на метростроительство. Несмотря на эпидемиологический кризис, нашлись деньги на культуру и образование. Жилищные программы и Фонд капитального ремонта, за которые ратовали депутаты, значительной поддержки из городской казны не получат. 

IMG_7199.JPG (259 KB)

Согласно предложенным главой города изменениям, доходная часть бюджета Петербурга на 2021 год увеличится на 28,2 млрд, а расходная - на 30,7 млрд рублей. Планы по доходам таким образом составят 651,6 млрд, по расходам - 741,3 млрд рублей. 

Как и обещал ранее вице-губернатор Эдуард Батанов, по адресной инвестиционной программе увеличиваются траты на метрополитен. В 2021 году город намерен выделить на развитие подземки почти 10 млрд рублей. Изначально планировалось на 2,5 млрд меньше. 

Больше всего - 1,2 млрд - добавят на строительство Лахтинско-Правобережной линии от станции "Спасская" до станции "Морской фасад". Дополнительные 924 млн направят на Красносельско-Калининскую линию от станции "Казаковской" до "Обводного канала 2", а также на проектирование участка от "Казаковской" до "Путиловской". 206 млн пойдут на замену эскалаторов и реконструкцию вестибюля станции "Технологический институт 1". 

По АИП также добавляется 291,1 млн рублей на строительство общеобразовательных учреждений и 257 млн рублей на учреждения дошкольные.

Расходы комитета финансов вырастают более чем на 13 млрд рублей. Из них 8 млрд планируется направить в резервный фонд города, объем которого после первого чтения бюджета утвердили на уровне 14 млрд. Еще 6,8 млрд по линии Комфина пойдут муниципалитетам на выравнивание их бюджетной обеспеченности и поддержку сбалансированности местных бюджетов. 

Как и ожидалось, ко второму чтению главного финансового документа города была представлена новая система формирования доходов муниципалов. Муниципальные образования будут жить на проценты от собираемых на территориях налогов на доходы физических лиц (НДФЛ) и дотации от городского правительства. Раньше большинство округов были самодостаточнее и не так сильно зависели от поступлений из центра. Против реформы яростно выступают муниципалы-оппозиционеры. Они считают, что Смольный пытается подчинить себе местное самоуправление, сажая его на дотационную иглу. https://www.zaks.ru/new/archive/view/205938 6 ноября мундепы из нескольких десятков местных советов планируют передать в аппарат Александра Беглова подписи за перенос муниципальной реформы на год.

Более 1,1 млрд планируется направить комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Из них почти полмиллиарда - на обустройство новых остановок в рамках транспортной реформы. Примерно столько же на содержание самого КРТИ.

Почти на 2 млрд рублей увеличивается финансирование комитета по здравоохранению. В том числе растут расходы на закупку нового медицинского оборудования, капитальный ремонт медучреждений, приобретение лекарств для больных сахарным диабетом. Дополнительные 1,3 млрд рублей будут освоены в виде страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

Более чем на 1,5 млрд выросло финансирование комитета по социальной политике. Поправкой Беглова предлагается направить 489 млн рублей на оказание помощи горожанам в рамках социальных контрактов, а 335 млн рублей - на выплату региональных социальных доплат к пенсии. Еще 66 млн предусмотрены на выплаты ежемесячных пособий инвалидам.  

Около 3,1 млрд рублей пойдет на пособия безработным. Эти деньги поступят в городскую казну из федерального бюджета.

Комитету по благоустройству планируется выделить дополнительные 966,8 млн. Основная часть этой суммы пойдет на отведение сточных вод с автомобильных дорог и территорий зеленых насаждений.

Растут расходы на культуру и образование. 722 млн рублей планируется выделить на сохранение объектов культурного наследия, 657 млн рублей - в виде субсидий театрам и концертным организациям. На 557 млн рублей увеличено финансирование отдыха и оздоровления детей. 250 млн пойдут на оснащение школ предметными кабинетами, а 244 млн - на создание центров выявления и поддержки одаренных детей. 

Коронакризис не помешал добавить 5,1 млн рублей комитету по межнациональным отношениям на мероприятия по "укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов" и выделить дополнительные 79,2 млн рублей бюджетному автотранспортному учреждению "Смольнинское", отвечающему за служебные машины чиновников и депутатов. С другой стороны, более чем на 80 млн рублей сокращены расходы комитета по информатизации и связи. Провести аудит бюджета этого ведомства призывали депутаты ЗакСа Оксана Дмитриева (Партия Роста) и Ирина Иванова (КПРФ). 

Однако большая часть предложений оппозиционных парламентариев не нашла отражения в губернаторской поправке. Так, финансирование Фонда капитального ремонта по-прежнему остается на плечах горожан. Это означает, что взносы за капремонт скорее всего снова вырастут. Не выделены субсидии транспортным организациям с целью не повышать разовый проезд в общественном транспорте. Нет существенного увеличения финансирования жилищных программ. На эти моменты в ходе первого чтения бюджета обращали внимание представители всех фракций парламентского меньшинства.

Остались неприкосновенными бюджетные траты по договорам государственно-частного партнерства - оппозиционеры призывали отказаться от этих выплат хотя бы на время эпидемиологического кризиса. Борис Вишневский из "Яблока" озвучил целый ряд необязательных, по его мнению, расходов городских властей. Некоторые из них не только остались на месте, но и приумножились. "Яблочник", к примеру, выступил за то, чтобы не платить 450 млн рублей в виде субсидии федеральному бюджету на материально-техническое обеспечение полиции. Беглов своей поправкой увеличил эту сумму на 250 млн. Вишневский высказывался против выделения субсидий спортивным командам в кризис. Смольный добавил новые. Так, 40 млн рублей получит сильнейшая женская команда по хоккею с шайбой. 

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

5 ноября, 22:46 Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

5 ноября, 20:18 Беглов предложил увеличить дефицит бюджета Петербурга более чем на 2 млрд

5 ноября, 13:33 Вишневский внес поправки в бюджет, предложив сэкономить на ледовой арене и "событийном туризме"

4 ноября, 23:24  Объединенный путь муниципалов

28 октября, 17:41 Эсеры проголосуют против бюджета, если пенсии работающим пенсионерам не проиндексируют

28 октября, 12:27 Минфин выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам

28 октября, 12:18 Проект бюджета Петербурга прошел первое чтение

28 октября, 12:13 Макаров уверен, что бюджет на 2021 год подготовлен в интересах петербуржцев

28 октября, 11:09 Смольный планирует увеличить траты на метро ко второму чтению бюджета

28 октября, 10:55 Власти Петербурга планируют приобрести более 300 автомобилей скорой помощи за три года


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
2:09 Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

5 ноября, 22:46 Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

5 ноября, 22:36 В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса с 9 ноября

5 ноября, 20:52 Партия Прилепина "За правду" предлагает раздавать деньги в виде безусловного дохода

5 ноября, 20:18 Беглов предложил увеличить дефицит бюджета Петербурга более чем на 2 млрд

5 ноября, 20:07 Отправленному в психиатрическую клинику активисту Меркулову продлили арест

5 ноября, 19:46 Милонов увидел пользу для России в избрании трансгендера сенатором США

5 ноября, 19:14 Петербургским школьникам позволят учиться по "смешанной" модели

5 ноября, 19:11 Горизбирком выделил стулья и кресла 320 тысяч рублей

5 ноября, 18:58 В Смольном отреагировали на информацию о возможном ужесточении "антивирусных" мер

5 ноября, 18:35 Петербург сохранит объем ремонтных работ на теплосетях в 2021 году

5 ноября, 18:31 Со счетов матери экс-координатора краснодарской "Открытки" сняли арест

5 ноября, 17:59 Зюганов выступил против неприкосновенности для бывших президентов

5 ноября, 17:49 Глава Новгородской области Никитин стал "начальником" реготделения "Единой России"

5 ноября, 17:45 Предстоящая зима видится петербургским синоптикам теплой, но холоднее предыдущей

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru