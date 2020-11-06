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9:25

В Москве устроили перфоманс с "поджиганием Христа" и томов уголовных дел

фото ЗакС политика В Москве устроили перфоманс с "поджиганием Христа" и томов уголовных дел

Активист Павел Крисевич и другие вечером 5 ноября устроил перфоманс у здания ФСБ на Лубянке в Москве в поддержку политзаключенных, передает Znak.com.

В рамках перфоманса Крисевича в образе Иисуса Христа повесили на крест другие активисты в плащах с надписью ФСБ, подожгли и кинули в огонь тома уголовных дел. По данным "МБХ медиа", крест облили веществом, которое горит при 40 градусах и не наносит человеку вреда.

После акции Крисевича задержали, передает "ОВД-Инфо". Ему вменили нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения акции). Сообщается, что при задержании активиста ударили одной из тяжелых папок с материалами уголовных дел, которые горели во время перфоманса, и его пришлось везти в травму.

Это не первый раз, когда Крисевич устраивает провокационный перфоманс. В августе он, привязав себя тросом к опоре, спрыгнул с Троицкого моста в Петербурге. За эту акцию в поддержку политзаключенных его арестовали на пять суток.

фото: RUPRESSION / Telegram

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