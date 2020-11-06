Бывший замминистра транспорта купил концерн "Калашников"

Бывший замминистра транспорта Алан Лушников стал новым собстенником концерна "Калашников", пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, Лушников приобрел ООО "ТКХ-Инвест", которое через АО "Транскомплектхолдинг" контролирует 75% минус 1 акцию концерна. Согласно записи в ЕРГЮЛ, в собственности экс-чиновника теперь 50% "ТКХ-Инвеста", другая половина осталась в собственности самого ООО. Стоимость сделки не раскрывается, источники предполагают, что стоимость пакета могла составить порядка миллиарда рублей, но из-за долгов концерна оказаться ниже.

Лушников подтвердил, что приобрел "Калашников". По его словам, в рамках концерна он собирается развивать направление гражданской продукции, в том числе производство электротранспорта.

Ранее контролирующая "Калашников" фирма принадлежала Алексею Криворучко, нынешнему замминистра обороны. Источники утверждают, что решение о продаже н принял, чтобы полностью исключить аффилированность с предприятием, выполняющим гособоронзаказ в интересах Минобороны.