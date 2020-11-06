18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

10:21

Генпрокуратура получила от Германии ответ на запросы по отравлению Навального

фото ЗакС политика Генпрокуратура получила от Германии ответ на запросы по отравлению Навального

Генеральная прокуратура России получила от органов Германии ответ на запросы по отравлению политика Алексея Навального, сообщили представители ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что "ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны".

"Исходя из характера данного ответа можно констатировать, что до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации остаются не исполненными. Подобное затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает компетентные органы Российской Федерации возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего", - заявили в Генпрокуратуре.

Российское ведомство направило немецкой стороне разъяснения законодательства страны и информацию о результатах своих процессуальных действий. Также Генпрокуратура вновь запросила информацию о найденном в организме Навального веществе и его химическом составе.

По версии Генпрокуратуры, отсутствие этой информации от Германии не позволяет российским правоохранителям "сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации" Навального, поскольку "в в результате экспертных исследований, проведенных на территории Российской Федерации, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено".

Генпрокуратура ранее просила ответить почти на 20 вопросов о лечении политика, его диагнозе, результатах экспертизы, а также передать копию медкарты и биологический материал для сравнительного исследования. Также российские органы просили предоставить возможность опросить Навального. 

В конце августа Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо в самолете Томск – Москва. Спустя три недели он пришел в себя в немецкой клинике "Шарите", куда его перевезли из больницы Омска, сейчас он восстанавливается после лечения. Согласно выводам ОЗХО, Навального отравили, вероятнее всего, новой версией яда "Новичок".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:28 МВД: Жена Навального говорила врачам, что причинами его комы могли стать диеты

30 октября, 16:32 Навальный обратился в ЕСПЧ из-за отказа российских властей возбуждать дело о его отравлении

30 октября, 11:21 Суд в Томске признал законным отказ возбуждать дело об отравлении Навального

28 октября, 18:36 Милов возмущен позицией Путина по отравлению Навального

24 октября, 15:32 Навальный поднялся в рейтинге доверия у россиян после отравления

23 октября, 15:56 Навальный назвал ложью слова Путина о помощи с отправкой в Германию после отравления

22 октября, 19:43 Навального отправили лечиться в Берлин по личному поручению Путина

22 октября, 13:29 Вишневский возмущен ответом СК на свое требование расследовать отравление Навального

20 октября, 19:51 МИД РФ заявил об отсутствии в докладе ОЗХО по Навальному сведений об отравляющих веществах

20 октября, 15:19 СК отправил обращение депутатов ЗакСа о покушении на жизнь Навального в Сибирь


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:00 Znak: Главы Минстроя и Минприроды Якушев и Кобылкин уйдут в отставку

11:59 Сады и скверы Петербурга открыли после штормового ветра

11:33 В ЗакСе одобрили перенарезку одномандатных округов

11:31 Путин наградил замгендиректора Эрмитажа Вилинбахова орденом Александра Невского

11:28 МВД: Жена Навального говорила врачам, что причинами его комы могли стать диеты

11:20 В ЗакСе предложили создать экспертный совет для оценки граффити и стрит-арта

11:02 Число заболевших коронавирусом в России за сутки впервые превысило 20 тысяч человек

10:57 Суд в Перми назначил студенту исправительные работы за фото генерала Власова

10:46 КГА предложил заменить граффити в центре Петербурга на светопроекцию

10:21 Генпрокуратура получила от Германии ответ на запросы по отравлению Навального

9:58 Бывший замминистра транспорта купил концерн "Калашников"

9:25 В Москве устроили перфоманс с "поджиганием Христа" и томов уголовных дел

2:09 Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

5 ноября, 22:46 Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

5 ноября, 22:36 В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса с 9 ноября

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru