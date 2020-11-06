Генпрокуратура получила от Германии ответ на запросы по отравлению Навального

Генеральная прокуратура России получила от органов Германии ответ на запросы по отравлению политика Алексея Навального, сообщили представители ведомства.

В Генпрокуратуре заявили, что "ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны".

"Исходя из характера данного ответа можно констатировать, что до настоящего времени запросы Генеральной прокуратуры Российской Федерации остаются не исполненными. Подобное затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает компетентные органы Российской Федерации возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего", - заявили в Генпрокуратуре.

Российское ведомство направило немецкой стороне разъяснения законодательства страны и информацию о результатах своих процессуальных действий. Также Генпрокуратура вновь запросила информацию о найденном в организме Навального веществе и его химическом составе.

По версии Генпрокуратуры, отсутствие этой информации от Германии не позволяет российским правоохранителям "сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации" Навального, поскольку "в в результате экспертных исследований, проведенных на территории Российской Федерации, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено".

Генпрокуратура ранее просила ответить почти на 20 вопросов о лечении политика, его диагнозе, результатах экспертизы, а также передать копию медкарты и биологический материал для сравнительного исследования. Также российские органы просили предоставить возможность опросить Навального.

В конце августа Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо в самолете Томск – Москва. Спустя три недели он пришел в себя в немецкой клинике "Шарите", куда его перевезли из больницы Омска, сейчас он восстанавливается после лечения. Согласно выводам ОЗХО, Навального отравили, вероятнее всего, новой версией яда "Новичок".