Суд в Перми назначил студенту исправительные работы за фото генерала Власова

Пермский краевой суд назначил девять месяцев исправительных работ студенту Даниилу Шестакову по делу о реабилитации нацизма из-за фото генерала Андрея Власова, сообщил руководитель "Агоры" Павел Чиков.

Шестакова признали виновным в реабилитации нацизма. По версии следствия, он на сайте "Бессмертного полка" "распространил сведения, выражающие явное неуважение к обществу". При этом защита настаивала, что Шестаков отправлял заявку с фотографией Власова, но ее заблокировал модератор, и "кроме него фото Власова никто и не видел".

Тем не менее, прокуратура запрашивала для Шестакова 10 месяцев исправительных работ. Также гособвинение попросило в доход государства системный блок и роутер, изъятые у Шестакова при обыске.

Это дело – одно из десятка подобных, которые СК возбудил в мае. В реабилитации нацизма обвинили пользователей, которые на сайт "Бессмертного полка" загрузили фотографии нацистских лидеров, в том числе Адольфа Гитлера и Генриха Гиммлера. Одного фигуранта дела оштрафовали на 120 тысяч рублей, другого приговорили к 200 часам обязательных работ.