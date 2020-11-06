18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:20

В ЗакСе предложили создать экспертный совет для оценки граффити и стрит-арта

фото ЗакС политика В ЗакСе предложили создать экспертный совет для оценки граффити и стрит-арта

Комитет по законодательству петербургского парламента 6 ноября обсудил легализацию уличного искусства.

Председатель комитета, единоросс Денис Четырбок зачитал несколько поправок, предложенных в ранее принятый за основу законопроект об уличном искусстве. В частности, предлагается обязать Смольный установить перечень объектов, на которых можно будет рисовать, получив на это разрешение в упрощённом режиме. Кроме того, исполнительную власть хотят обязать создать зоны, где рисовать можно будет вообще без предварительного согласования.

Четырбок выступил за создание при Смольном экспертный совет для оценки уже существующих граффити и стрит-арт работ. Совет, по мнению депутата, должен принимать решение, какие элементы нужно закрасить, а какие оставить.

- Люди с других городов приезжают не только, чтобы посетить Эрмитаж, но и чтобы сделать селфи с портретом Бодрова, - отметил Четырбок. Он рассказал, что звал на заседание комитета уличных художников, но они отказались, сославшись на то, что больше не верят властям.

С критикой депутатских поправок выступили представители юридического комитета и комитета по градостроительству и архитектуре Смольного. Они отметили, что городские власти и так идут навстречу уличным художникам: например, отбирают адреса, где рисовать можно будет легально. Заместитель председателя КГА, главный художник Петербурга Алексей Моор заявил, что и сейчас нет никакой сложности в согласовании стрит-арта с властями. По его словам, попыток согласовать свои работы почти никто не предпринимал, поскольку большинство художников хочет рисовать на лицевых фасадов, где это запрещено.

Чиновник пообещал депутатам запросить у "Ленэнерго" список трансформаторных будок, которые стоят во дворах и на которых можно рисовать, не нарушая правила благоустройства. По его словам, таких подстанций наберётся не менее десяти.

Напомним, в Петербурге до 1 февраля действует инициированный Четырбоком "мораторий" на закрашивание объектов уличного искусства. Депутат надеется, что к этому времени вступит в силу новый закон, который создаст дополнительные возможности для стрит-арта.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

11:33 В ЗакСе одобрили перенарезку одномандатных округов

10:46 КГА предложил заменить граффити в центре Петербурга на светопроекцию

5 ноября, 15:24 Дмитриева считает безосновательным повышение платы за проезд в 2021 году

5 ноября, 13:33 Вишневский внес поправки в бюджет, предложив сэкономить на ледовой арене и "событийном туризме"

5 ноября, 11:50 Высоцкий объявил о начале выдачи продуктовых наборов жителям своего избирательного округа

3 ноября, 15:05 Депутат Тихонова завела свой Telegram-канал

3 ноября, 12:04 Депутат Погорелов рассказал Петербургу, как подвез до дома медработницу

2 ноября, 14:49 Четырбок обратился к Беглову из-за "псевдогазетных киосков"

30 октября, 18:11 Беглов заявил, что ЖК Meltzer Hall не будет доминантой для Каменноостровского проспекта

30 октября, 15:18 Амосов и члены ДДО приняли участие в акции ко Дню памяти жертв политрепрессий


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
12:00 Znak: Главы Минстроя и Минприроды Якушев и Кобылкин уйдут в отставку

11:59 Сады и скверы Петербурга открыли после штормового ветра

11:33 В ЗакСе одобрили перенарезку одномандатных округов

11:31 Путин наградил замгендиректора Эрмитажа Вилинбахова орденом Александра Невского

11:28 МВД: Жена Навального говорила врачам, что причинами его комы могли стать диеты

11:20 В ЗакСе предложили создать экспертный совет для оценки граффити и стрит-арта

11:02 Число заболевших коронавирусом в России за сутки впервые превысило 20 тысяч человек

10:57 Суд в Перми назначил студенту исправительные работы за фото генерала Власова

10:46 КГА предложил заменить граффити в центре Петербурга на светопроекцию

10:21 Генпрокуратура получила от Германии ответ на запросы по отравлению Навального

9:58 Бывший замминистра транспорта купил концерн "Калашников"

9:25 В Москве устроили перфоманс с "поджиганием Христа" и томов уголовных дел

2:09 Метро, муниципалы, культура: Как Беглов поправил проект бюджета

5 ноября, 22:46 Резервный фонд Петербурга предложено увеличить на 8 млрд рублей

5 ноября, 22:36 В Петербурге вводят новые ограничения из-за коронавируса с 9 ноября

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru