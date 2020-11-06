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11:33

В ЗакСе одобрили перенарезку одномандатных округов

фото ЗакС политика В ЗакСе одобрили перенарезку одномандатных округов

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга 6 ноября рекомендовал к принятию в первом чтении проект Горизбиркома о внесении изменений в схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов в ЗакС. Дополнительных предложений от депутатов не поступило.

Перенарезка проводится в соответствии со вступившим в силу городским законом, по которому территорию округа необходимо изменить, если количество избирателей в нем на 20% отличается от средней нормы.

Согласно решению Горизбиркома, к избирательному округу № 1, который в ЗакСе сейчас представляет вице-спикер Сергей Соловьев, должна присоединиться территория муниципалитета "Морские ворота". Раньше она принадлежала округу № 16, от которого в парламент избрался другой член фракции "Единая Россия" Андрей Васильев.

Часть территории муниципального образования № 54 из границ избирательного округа № 23 перейдёт в округ № 15. Первый в ЗакСе представляет депутат Юрий Авдеев, второй - Борис Ивченко.

Сергей Еремеев


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