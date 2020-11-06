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11:31

Путин наградил замгендиректора Эрмитажа Вилинбахова орденом Александра Невского

фото ЗакС политика Путин наградил замгендиректора Эрмитажа Вилинбахова орденом Александра Невского

Российский глава Владимир Путин подписал очередной указ о присвоении ряду граждан РФ наград: в числе лиц, удостоившихся почетных знаков отличия, оказались замглавы Эрмитажа Георгий Вилинбахов и начальница ФМБА Вероника Скворцова.

Согласно указу, опубликованному на портале правовой информации, "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" орден Александра Невского присваивается заместителю гендиректора Эрмитажа, руководителю Геральдического совета Георгию Вилинбахову.

Аналогичную награду получили ректор МАИ, экс-президент ОАК Михаил Погосян и спецпредставитель по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов.

Скворцовой, в свою очередь, достался Орден Пирогова.

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