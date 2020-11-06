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11:59

Сады и скверы Петербурга открыли после штормового ветра

фото ЗакС политика Сады и скверы Петербурга открыли после штормового ветра

Комитет по благоустройству объявил об открытии скверов и садов в центре Петербурга, которые закрыли накануне из-за штрома.

По данным комитета, штормовой ветер 5 ноября повалил одно дерево: в Московском районе, у дома 35 по улице Пилотов. Рухнувшое дерево оперативно убрала с дороги вызванная на место аварийная бригада. Также дважды дорожникам пришлось убирать ограждения, упавшие на проезжие части: на проспекте Ветеранов и на Наличной улице.

Накануне на Петербург обрушился штормовой ветер с порывами до 25 м/с, его порывы ослабли лишь к утру 6 ноября. Около 16:00 пришлось закрыть дамбу из-за опасности наводнения: ночью, спустя примерно шесть часов, ее снова открыли.

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