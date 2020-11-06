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12:00

Znak: Главы Минстроя и Минприроды Якушев и Кобылкин уйдут в отставку

фото ЗакС политика Znak: Главы Минстроя и Минприроды Якушев и Кобылкин уйдут в отставку

Руководители Министерства строительства и Министерства природных ресурсов Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин покинут нынешний состав правительства, известили Znak.com осведомлённые источники.

Сегодня оба министра встречались с премьером Михаилом Мишустиным, который, в свою очередь, днём ранее был на аудиенции у Владимира Путина. По информации осведомителей издания, в ходе обоих встреч шли дискуссии о кадровом обновлении кабмина.

Якушев может получить пост полпреда президента в УрФО вместо Николая Цуканова.

О переназначении Кобылкина на данный момент ничего не ясно. Znak.com располагает сведениями, что его место может занять начальник Министерства дальнего Востока Александр Козлов.

В министерствах комментировать данную информацию не стали.

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