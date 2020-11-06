Россия выделила 5 млрд долларов на питание кубинских школьников

Россия в рамках Всемирной продовольственной программы ООН выделила Кубе 5 млн долларов для системы школьного питания на острове, передает ТАСС.

По словам посла России в Гаване Андрея Гуськова, это решение "не только поможет решить проблемы части населения Кубы, но и будет способствовать развитию страны в целом".

"Проблема голода и нехватки продовольствия особенно обострилась в условиях мирового кризиса, вызванного пандемией [коронавируса]. Страдают наиболее уязвимые слои населения, в том числе дети", - подчеркнул посол.

Эти деньги Куба вложит в систему школьного питания в течение четырех лет. Напрямую программа затронет около 16,2 тысяч школьников на востоке страны, часть помощи денег получат производители продовольствия, которые обеспечивают школы продуктами.

Гуськов отметил, что это – "лишь один из примеров той помощи, которую Россия оказывает Кубе". Два года назад российская сторона выделила миллиард долларов на нужды сельского хозяйства Кубы.