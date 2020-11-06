В домах Петербурга станет значительно теплее

Начиная с воскресенья, 8 ноября, ТЭЦ и петербургские котельные увеличат подачу тепла в городские дома: в большинстве станций переход произойдет автоматически, в остальных случаях перенастройкой займутся операторы в ручном режиме, известили в Смольном.

В начале отопительного сезона котельные работали с минимальной теплоподачей, рассчитанной на температуру за окном, то есть до плюс 8-10 градусов. Однако уже на следующей неделе синоптики прогнозируют существенное похолодание.

В связи с этим, подчеркнул городской глава Александр Беглов, важно, чтобы в домах было комфортно и тепло. Петербург активно готовится к приходу зимы. Ранее власти изучили ход планово-профилактических работ и протестировали трубы на прочность.

Из-за пандемии COVID-19 тепловые испытания сетей были перенесены с весны на осень, однако работы планово завершились в установленные сроки.

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