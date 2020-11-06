Помехи движению пешеходов могут стать основанием для запрета митингов и пикетов в Петербурге

Смольный подготовил поправку в городской закон о митингах (документ есть в распоряжении ЗАКС.Ру), согласно которой основанием для запрета публичного мероприятия может стать создание "помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступ граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.

Уточняется, что оценивать угрозу этих помех в городской администрации будут "с учётом специфики конкретного публичного мероприятия исходя из его целей и вида". Также будет браться в расчёт дата и время проведения мероприятия, а также предполагаемое количество участников.

Ранее в ходе обсуждения инициативы парламентского комитета по законодательству (КПЗ), смягчающей закон о митингах, представители комитета по вопросам законности Смольного выступили против того, чтобы разрешать публичные акции у медучреждений и школ. Заместитель председателя комитета Виктор Кабацкий при этом выразил опасение, что школьники могут увидеть митинги ЛГБТ-активистов.

Напомним, КПЗ решил снять запрет на проведение публичных мероприятий у школ, медицинских и культурных учреждений. Таким образом, депутаты хотят привести городское законодательство в соответствие с решением Конституционного суда от 4 июня 2020 года.

Аналогичную инициативу подготовил также представитель "Яблока" Борис Вишневский. Он пошёл дальше своих коллег и предложил снять запрет на проведение акций на Невском проспекте, Дворцовой и Исаакиевской площадях.

В проект повестки заседания на 11 ноября включён только законопроект КПЗ, поскольку с момента внесения инициативы "яблочника" ещё не прошло 20 дней.

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