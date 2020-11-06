Песков назвал чушью публикации о скорой отставке Путина и его проблемах со здоровьем

Пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг сведения нескольких западных таблоидов о проблемах президента Владимира Путина со здоровьем и его возможной скорой отставке, передает "Медуза" в Telegram.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что Путин в начале 2021 года может уйти в отставку – якобы из-за того, что он болен Паркинсоном. Вывод об этом строится на словах политолога Владимира Соловья. Также утверждается, что уйти в отставку Путина якобы просит его семья.

"Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо", - сказал Песков, добавив, что здоровье у Путина "отменное".

На вопрос, не собирается ли Путин уходить в отставку, Песков ответил: "Нет".