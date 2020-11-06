"Роскосмос" просит у правительства 1,5 трлн рублей на аналог спутника Илона Маска

Государственная корпорация "Роскосмос" обратилась к правительству с просьбой выделить ей 1,5 трлн рублей не создание спутниковой системы "Сфера", поделился с РИА "Новости" член коллегии Военно-промышленной комиссии России Александр Иванов.

Ранее необходимая сумма не называлась. По большей части проект будет реализован на госсредства, однако, по словам директора департамента перспективных программ и проекта "Сфера" Сергея Прохорова, предполагается и частное инвестирование - около 350 млрд рублей.

Стоит отметить, что 1,5 трлн рублей - больше стоимости всей Федеральной космической программы России за 10 лет с 2016 по 2025 год.

"Сфера" представляет собой аналог американской спутниковой системы Starlink, разработанной командой Илона Маска и британского проекта OneWeb. Спутник сменит "Эфир", который так и не смогли запустить в 2019 году из-за колоссального объема финансирования.

В 2018 году поручил заняться разработкой "Сферы" лично Владимир Путин, заявив срок реализации проекта до 2030 года. Космическое устройство поможет обеспечить связью труднодоступные районы РФ.