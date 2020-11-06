ФОМ: Россияне стали меньше доверять Путину и правительству

Согласно результатам последнеего опроса, проведенного социологами Фонда общественного мнения, 30% россиян заявили о своём недоверии действующему главе государства, однако 60% при этом по-прежнему уважают Владимира Путина как национального лидера.

62% респондентов полагают, что Путин вполне пригодно справляется с возложенными на него обязанностями; обратного мнения придерживаются почти 20%, ещё 14% участников исследования не смогли охарактеризовать работу президента.

Оценивая деятельность действующего правительства, 48% опрошенных заявили, что недовольны им. Другие 36% с такими доводами не согласны. При этом деятельность премьера Михаила Мишустина россияне весьма хвалят - 48% респондентов уверены, что он трудится хорошо. Обратного мнения придерживаются 20%, а треть россиян данный вопрос вообще поставил в тупик.