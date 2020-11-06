Петербургского акциониста отправили под арест за акцию с распятием "Христа" у ФСБ

Устроившего перфоманс у здания столичного управления ФСБ петербургского активиста Павла Крисевича отправили на 15-суточный административный арест, уведомляет "ОВД-Инфо".

Акциониста обвинили в неповиновении требованиям полицейским, которые попросили просили его прекратить акцию и "сдаться" добровольно.

Адвокату Крисевича Сергею Тельнову судья дал всего две минуты для того, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Минувшим вечером петербуржец, переоблачившись в "Христа", взобрался на установленный возле здания ФСБ на Лубянке крест, окруженный горящими делами политических заключенных.

Акция стала уже не провокационным перфомансом Крисевича. В августе он, привязав себя тросом к опоре, спрыгнул с Троицкого моста в Петербурге. За эту акцию - также в поддержку политзаключенных - его арестовали на пять суток.

Фото: RUPRESSION / Telegram