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15:13

Яровая предлагает ужесточить наказание за распространение фейков об СССР в годы ВОВ

фото ЗакС политика Яровая предлагает ужесточить наказание за распространение фейков об СССР в годы ВОВ

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая внесла на рассмотрение федерального парламента проекты поправок в УК и КоАП об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма в интернете.

"Сегодня мною внесены дополнения в действующий закон об ответственности за реабилитацию нацизма, восполняющие пробел в части квалифицированной ответственности по способам его совершения", - приводится послание Яровой на её личном сайте.

Вице-спикер уточнила, что согласно действующему уголовному законодательству устанавливается повышенная ответственность при совершении преступлений с использованием медиа и интернета. "Вносимые дополнения устраняют пробел в диспозиции ст. 354.1 „Реабилитация нацизма" и включают в качестве квалифицирующего признака совершение преступления с использованием интернета", - пояснила Яровая.

Кроме того, парламентарий предлагает установить административную ответственность юрлиц за "публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны".

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