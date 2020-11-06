Пострадавший от приставов петербургский мундеп намерен помочь россиянам с заблокированными счетами

Муниципальный депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, рассказавший накануне как судебные приставы заблокировали ему все банковские счета за неоплаченный штраф, сообщил ЗАКС.Ру о возврате ранее списанных средств.

По словам мундепа, все его счета уже активны. Однако он все равно недоволен - вернувшиеся 20 тысяч рублей, по словам Сафонова, поступили не на тот счет, с которого были списаны.

Депутат рассказал, что, после того как ранее поделился с журналистами своей проблемой, получил немало обращений от петербуржцев, оказавшихся в схожей ситуации. Он пришел к выводу, что практика блокировки всех счетов гражданина при отсутствии погашения штрафа не является исключением. Муниципал намерен положить этому конец.

- Я теперь с этого не слезу. Это за гранью добра и зла, - заявил ЗАКС.Ру Сафонов.

Сейчас муниципал проводит консультации с юристами и собирает истории других людей, столкнувшихся с арестом своих счетов Он допустил, что итогом его работы может стать федеральная законодательная инициатива, которой он сможет дать ход с помощью депутатов ЗакСа.