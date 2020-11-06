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15:35

Платная парковка на улице Рубинштейна заработает с 7 декабря

фото ЗакС политика Платная парковка на улице Рубинштейна заработает с 7 декабря

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга Андрей Левакин подписал распоряжение о создании платной парковки на улице Рубинштейна. Документ опубликован 6 ноября на сайте администрации города.

По распоряжению, платить за парковку автомобилей придется на всей улице Рубинштейна от Невского проспекта до Загородного проспекта и улицы Ломоносова. Новые правила вступят в силу с 7 декабря 2020 года, следует из документа ведомства. 

Там же поясняется, что всего будет создано 104 парковочных места. Из них для инвалидов отведут 11 участков. 

Как следует из самого документа, подписан он 2 ноября, но проект распоряжения о платных парковках комитет опубликовал 5 ноября. До этого на улице Рубинштейна власти решили запретить проезд транспорта в ночное время по выходным и праздничным дням.

 

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