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16:19

Петербургские депутаты предложили освободить избиркомы от госпошлины в Верховном суде

фото ЗакС политика Петербургские депутаты предложили освободить избиркомы от госпошлины в Верховном суде

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок и Алексей Макаров подготовили законопроект об изменении Налогового кодекса России. Депутаты предложили избавить избирательные комиссии и комиссии референдумов от уплаты государственной пошлины по делам, который рассматривает Верховный суд России. Речь идет о делах по гражданскому и арбитражному процессам, а также об административном судопроизводстве. 

Инициатива является федеральной. Депутаты предложили направить проект закона в Государственную Думу.

Как следует из информации на сайте Верховного суда, юридические лица при оспаривании решений судов должны заплатить пошлину в размере трех тысяч рублей. При оспаривании нормативных правовых актов госпошлина для юрлиц составляет 4,5 тысяч рублей. Самую большую плату юридическое лицо обязано заплатить при подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство - шесть тысяч рублей. 

 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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