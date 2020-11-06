Петербургские депутаты предложили освободить избиркомы от госпошлины в Верховном суде

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок и Алексей Макаров подготовили законопроект об изменении Налогового кодекса России. Депутаты предложили избавить избирательные комиссии и комиссии референдумов от уплаты государственной пошлины по делам, который рассматривает Верховный суд России. Речь идет о делах по гражданскому и арбитражному процессам, а также об административном судопроизводстве.

Инициатива является федеральной. Депутаты предложили направить проект закона в Государственную Думу.

Как следует из информации на сайте Верховного суда, юридические лица при оспаривании решений судов должны заплатить пошлину в размере трех тысяч рублей. При оспаривании нормативных правовых актов госпошлина для юрлиц составляет 4,5 тысяч рублей. Самую большую плату юридическое лицо обязано заплатить при подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство - шесть тысяч рублей.

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