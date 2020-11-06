Памфилова анонсировала отказ ЦИК от системы ГАС "Выборы"

Центризбирком к 2022 году собирается создать новую цифровую платформу на замену ГАС "Выборы", передает "Интерфакс".

Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным. По ее словам, этот проект – "ключевой момент на перспективу". В ЦИК ожидают, что новая система "расширит максимально возможности всех участников избирательного процесса: избирателей, партий, кандидатов, наблюдателей, представителей СМИ".

Также ЦИК работает над развитием электронного голосования, сообщила Памфилова. Она подчеркнула, что здесь комиссия работает "осторожно", потому что "важно не подорвать доверие, а наоборот, его заслужить".

"То есть все, что мы сейчас делаем, направлено на то, чтобы все процессы, которые запущены на усиление доверия, легитимности, - они стали необратимыми", - сказала Памфилова.

Система ГАС "Выборы" была создана в 1994 году по указу президента Бориса Ельцина в НИИ "Восход". Сейчас ЦИК работает с версией системы, разработанной в 2012 году.