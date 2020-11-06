Активистов "Левого фронта" задержали в Москве при попытке вывесить баннер у Кремля

Полицейские в Москве задержали на Кремлевской набережной четырех активистов "Левого фронта", сообщил в Twitter аккаунт лидера организации Сергея Удальцова.

Активисты собирались вывесить баннер с надписью "Капитализм убивает Россию". Однако полицейские в масках жестко задержали их, применив к ним силу и повалив на асфальт. Отмечается, что баннер активисты в момент задержания несли в руках в свернутом виде.

Задержанных увезли в ОВД "Китай-город". Источник РИА "Новости" утверждает, что сам Удальцов тоже оказался в числе задержанных.