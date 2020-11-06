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17:13

В Мосгордуме пообещали увековечить память Михаила Жванецкого

фото ЗакС политика В Мосгордуме пообещали увековечить память Михаила Жванецкого

Глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов заявил о намерении установить табличку в память о сатирике Михаиле Жванецком на его дома в Москве, передает "Подъем".

"Он наше достояние, и, конечно, будет отмечен и памятной табличкой на доме, и если будут другие интересные предложения, наверняка дума откликнется и поддержит", - сказал Герасимов.

Жванецкий умер 6 ноября в возрасте 86 лет. Его представитель назвал причиной смерти "возраст и болезнь". В последние месяцы сатирик жаловался на плохое самочувствие, в октябре он объявил, что уходит со сцены.

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