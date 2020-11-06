Власти Калининграда решили снести легендарный городской недострой - Дом советов

Калининградский Дом советов - легендарный заброшенный недострой в центре города - собираются демонтировать и возвести на его месте новое здание, оповестил губернатор региона Антон Алиханов в ходе обсуждения проекта областного бюджета.

70-метровое здание будет разобрано почти до самого основания, однако рекреационное назначение объекта не изменится - там всё равно будет находится зелёная досуговая зона.

"Есть инвестор - крупная строительная компания калининградская, которая нам поможет в реализации этого проекта. Какой-то гигантской застройки, которая была предусмотрена планами "Стрелки", различных других архитектурных бюро, башни Башина, другие проекты - этого всего не будет. Будет достаточно лаконично", - приводит слова Алиханова "Калининград.RU".

Визуальный облик будущего объекта губернатор пообещал показать до конца текущего года.

Дом советов начали возводить ещё в 1970 году. Во второй половине 80-х годов, когда здание было готово на 95%, строительство было приостановлено. Позднее власти так и не смогли найти инвестора, который бы выкупил здание и завершил начатые в нём работы.

Фото: скриншот программы "Вести. Калининград"