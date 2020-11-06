Суд оставил в СИЗО замглавы Минэнерго Тихонова до февраля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителю главы Минэнерго Анатолию Тихонову до 8 февраля, передает "Интерфакс".

Напомним, Тихонов был задержан в сентябре. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он с подельниками похитил не менее 603 млн рублей, выделенных на создание информационной системы топливно-энергетического комплекса.

Кроме Тихонова, следствие считает причастными к преступлени. бывшего директора ФГБУ „РЭА" Анатолия Тихонова, его советника Романа Рыжкова, а также вице-президентов АО „Ланит" Владимира Макарова и Виктора Серебрякова.