Иван Сафронов обжаловал отказ СК, запретившего ему общение с матерью

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов обжаловал отказ следователя, отказавшего ему в общении с матерью, уведомил "МБХ медиа" адвокат Иван Павлов.

"Мы написали начальнику следственного управления ФСБ жалобу, просим признать это постановление незаконным и разрешить звонок. Эту жалобу он должен был отправить сегодня на утреннем обходе, 99%, что отправил", - рассказал о ситуации Павлов.

Днём ранее, добавил адвокат, защита Сафронова навестила его в СИЗО.

"Держится парень. Тяжело, конечно, ему, но держится", - заключил Павлов.

Некоторое время назад следователь не разрешил Сафронову пообщаться по телефону с матерью, поскольку, по его ведому, он якобы может использовать звонок для "выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы".

Сафронова, напомним, отправили под арест, обвинив его в государственной измене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает свое преследование связанным с журналистской деятельностью. Ранее следователь ФСБ предлагал ему заключить досудебное соглашение в обмен на имена источников.