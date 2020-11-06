В Смольном объяснили новые "коронавирусные" ограничения в Петербурге желанием защитить пожилых граждан

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин объяснил введение новых ограничений в Петербурге из-за эпидемии коронавируса намерением защитить пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями, сообщили в Смольном.

По словам Елина, пока власти не вводят режим самоизоляции, но "очень настойчиво" рекомендуют работодателям перевести эти категории петербуржцев на удаленную работу. Закрытие фудкортов он назвал одной из самых болезненных мер. Елин пояснил, что Смольный рассматривает их "не как предприятия общественного питания, а как места проведения досуга".

Родителям позволили самим выбрать, будут ли их дети учиться в школах очно или дистанционно. Отдельн Елин сообщил, что музыкальные, спортивные школы, школы искусств и "все так называемые учреждения предпрофессионального образования" продолжат работу.

Также Елин рассказал, что с понедельника, 9 ноября, будет усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте.

Об ужесточении ограничений в Петербурге Смольный объявил вечером 5 ноября. Кроме прочего, в Петербурге запрещено проводить массовые мероприятия численностью более 70 человек в зданиях – кроме физкультурно-спортивных и культурных организаций.

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